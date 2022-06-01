ایران تبلغ فرنسا احتجاجها بشأن فيلم العنکبوت المقدس

العالم - ايران

وشدد الوزير الذي تحدث لمراسل وكالة انباء "فارس" على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء على ابلاغ الحكومة الفرنسية مراتب احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية رسميا على هذا الفيلم المسيء للمعتقدات الدينية موضحا ان الجانب الايراني اكد ادانة هذا العمل واخذ طهران هذه المسألة في العلاقات الثقافية مع مثل هذه الحكومات.

وتابع وزير الثقافة والارشاد الاسلامي قائلا: يعلم الشعب الايراني ان هذا الفيلم انتج في الاردن ولاصلة له بالفنانين الايرانيين الملتزمين الا انه اذا كان احد العاملين فيه في داخل ايران فانه سيشمله القانون.

وأكد اسماعيلي ان المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية لن يسمحوا لأحد الاساءة الى المقدسات الدينية موضحا ان مهرجان " كان " يخضع لسياسة اللوبي الصهيوني والصهاينة الذين يقفون وراء مثل هذه الاعمال ويضفون عليها طابعا سياسيا.

واستطرد الوزير قائلا: ان هذا الفيلم مليء بالمشاهد المقززة وغير الواقعية حيث احتج المنتقدون المنصفون في " كان " على اختيار الفيلم لهذه الجائزة لانه انتخاب خاطيء وسياسي يريد تشويه صورة المجتمع الايراني.

وشدد الوزير على انه لن يحق لاي بلد الاساءة الى المعتقدات الدينية لأي شعب موضحا ان مثل هذه الاعمال المشينة ضد المقدسات والمعتقدات تعتبر بالنسبة للشعب الايراني الخط الاحمر الذي يجب ان لايتجاوزه احد.