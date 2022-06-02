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الاحتلال يفجّر منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في يعبد

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

شهيدان وجرحى وأسرى ومنزل تهاوى بقرار عسكري كل ذلك كان في الساعات الاخيرة، في بلدة يعبد الى الغرب من جنين منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة تهاوى بمتفجرات الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

عقوبة جماعية لذوي الشهيد الذين باتوا بين السماء والطارق، قبل ذلك شهيد سقط في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي، شيع جثمانه في جنين وسط دعوات بالانتقام وجرحى كان برصاص اطلق مع سبق اصرار واسرى في معركة مستمرة مع جنين ومخيمها وقراها.

في جنوب الضفة الغربية شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم بعد مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي.

مدينة بيت لحم وقبل تشييع الشهيد اعلنت الحداد العام واغلقت المحال التجارية ابوابها وتحولت ساحات المدينة الى ساحة مواجهات.

الفصائل الفلسطينية وكذلك السلطة ادانوا الهمجية الاسرائيلية مطالبين العالم بالتخدل لكبح جماح الاحتلال الذين يرتكب فيكل يوم جريمة جديدة دون ان يحرك هذا العالم ساكنا .

الاحتلال الاسرائيلي يعمل بكل ما اوتي من قوة لضرب المقاومة الفلسطينية املا في انهاءها او على الاقلال حد من قدراتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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