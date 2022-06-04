بينيت: "إسرائيل" تشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار

العالم - فلسطين

وأضاف بينيت، في رسالة بثّها عبر موقع التواصل الاجتماعي: "تفككنا سابقاً مرتين بسبب الصراعات الداخلية. الأولى بعد 80 عاماً (من "التأسيس")، والثانية بعد 77 عاماً (من "التأسيس")، ونحن الآن نعيش في حقبتنا الثالثة ونقترب من العقد الثامن، ونقف جميعاً أمام اختبارٍ حقيقيٍّ، فهل سنتمكن من المحافظة على "إسرائيل"؟" حسب قوله.

وأشار إلى أنّ "تل أبيب وصلت قبل عام إلى واحدة من أصعب لحظات الانحطاط التي عرفتها على الإطلاق. فوضى ودوامة انتخابات لا تنتهي، وشلل حكومي، ومدينتا اللد وعكا تحترقان من الداخل، في ظل وجود حكومة عاجزة ومتنازعة، وتقديس الرجل الواحد، وتسخير طاقة الدولة لاحتياجاته القانونية".

وأضاف بينيت: "كنا نقف قبل أيامٍ قليلة من الذهاب إلى حملةٍ انتخابية خامسة، من شأنها أن تفكك إسرائيل، ثم اتخذت القرار الأكثر صعوبة في حياتي، وهو تشكيل حكومة لإنقاذ إسرائيل من الفوضى وإعادتها إلى العمل، والشراكة مع أشخاص لديهم آراء متباينة جداً عن آرائي" بحسب تعبيره.

وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، الشهر الفائت، أن 69% من المستوطنين يخشون على مصير "إسرائيل"، كما أظهر أنّ 66% منهم لا يثقون بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.