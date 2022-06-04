إيران تنتقد العقوبات الاوروبية أحادية الجانب وغير القانونية ضد الشعب السوري

العالم - ايران

وناقش ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وتركيا والأمم المتحدة النتائج في اجتماع مشترك في ختام الجولة الثامنة من محادثات اللجنة الدستورية السورية.

واعرب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون في هذا الاجتماع عن شكره للدول الضامنة الثلاث على تعاونها ودعمها في عملية أستانا لمواصلة عمل اللجنة الدستورية السورية وقدم تقريرا عن هذه المرحلة من المباحثات السورية السورية في اطار اللجنة الدستورية الى كبار ممثلي إيران وروسيا وتركيا. وقال ان اجواء ايجابية سادت هذه الجولة من المحادثات ، وهو أمر مشجع للغاية وسيمهد الطريق لنتائج أفضل في المستقبل".

واستعرض كبار دبلوماسيي الدول الثلاث الضامنه في عملية استانا وجهات نظرهم ازاء التطورات السورية واعربوا عن قلقهم من تزايد مشاكل الشعب السوري.

وانتقد علي أصغر خاجي الغرب لفرضه عقوبات أحادية وغير قانونية على الشعب السوري ، وجعل إعادة الإعمار مشروطة بتسوية سياسية ، مستنكرًا تزايد الاجراءات العدوانية للكيان الإسرائيلي ومهاجمة البنية التحتية السورية والمناطق المدنية ، معتبرا صمت المجتمع الدولي ازاء هذه الاعتداءات بأنه مؤسف.