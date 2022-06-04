عباس يحث ماكرون على تقديم مبادرات فاعلة لحل القضية الفلسطينية

العالم - فلسطين

وأكد عباس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية الدور الفرنسي “الذي يحظى بثقة الجانب الفلسطيني، ويمكن أن يقدم مبادرات فاعلة من أجل خلق أفق سياسي”.

وأشار عباس إلى الجهود التي يمكن أن يبذلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية في المنطقة والعالم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال الهاتفي “بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد”.

وقال عباس إن “الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية”.

ولفت عباس إلى “التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومواصلة الأعمال أحادية الجانب، وبخاصة في القدس، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى”.

واتهم عباس الإحتلال الإسرائيلي بأنها “تمنع الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للستاتسكو (الوضع القائم) التاريخي، علاوة على ممارساتها العدوانية من أجل طرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم منازلهم”.

وأكد عباس لماكرون، أن القيادة الفلسطينية “بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري”.

وانتقد عباس بهذا الصدد “عدم وجود تحرك أمريكي فاعل يؤدي إلى وقف هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي”.

كما أشار عباس إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل إجراء الاتصالات “من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة ولوضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله”.

وشدد عباس على “ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإجراءات رادعة بحق الممارسات الإسرائيلية وعدم الكيل بمكيالين، لأن الوضع على الأرض لم يعد مقبولا إطلاقا”.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن ماكرون تأكيده على “التزام فرنسا بدعم تحقيق السلام وبذل الجهود مع الجانبين المعنيين والأطراف الدولية كافة، من أجل وقف التصعيد القائم والانتقال لمبادرات تؤدي للوصول إلى الأفق السياسي المنشود”.

وأضافت أن ماكرون قدم دعوة لعباس لزيارة فرنسا خلال الفترة المقبلة بهدف “مواصلة بحث سبل تحقيق السلام وتعزيز العلاقات الثنائية”.