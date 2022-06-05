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المغرب يوقع اتفاقا جديدا مع الإحتلال الإسرائيلي

المغرب يوقع اتفاقا جديدا مع الإحتلال الإسرائيلي
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

في ظل توسيع جهود مغربية والصهيونية لتطبيع العلاقات، أعلن المغرب عن توقيعه اتفاقا جديدا مع الإحتلال الإسرائيلي لمراقبة وحماية البيانات الشخصية.

العالم - المغرب

وأفاد موقع "هبة بريس" المغربي بأن ذلك جاء خلال مشاركة وفد من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين، الذي استضافته في اليوم الأول والثاني من يونيو الجاري بتل أبيب هيئة حماية الخصوصية.

وذكر بلاغ للجنة أنه قبل هذه المشاركة تم عقد اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي بين جلعاد سمامة مفوض هيئة حماية الخصوصية، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يذكر بأن مجموعة العمل الدولية حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات، تعمل اليوم على متابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ولهذه الغاية، تقوم المجموعة بصياغة توصيات ومبادئ توجيهية لاستعمال هذه التكنولوجيا بطريقة تتوافق مع متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

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