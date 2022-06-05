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الجهاد الاسلامي تنتهي من المرحلة الأولى لانتخاباتها الداخلية

الجهاد الاسلامي تنتهي من المرحلة الأولى لانتخاباتها الداخلية
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها انهت امس السبت المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة بقطاع غزة، حيث توجه اصحاب حق الاقتراع في ساحة قطاع غزة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات قطاع غزة الخمسة.

العالم - فلسطين

وأوضحت الحركة، أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد الشورى والديمقراطية.

ولفتت إلى أنه ستستكمل الانتخابات الداخلية في كافة ساحات العمل الحركي بالداخل والخارج ، لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي ومجلس الشورى خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله تعالى.

وجاء في نص بيان الحركة بهذا الخصوص:

انتهت اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الاسلامي بقطاع غزة ، حيث توجه اصحاب حق الاقتراع في ساحة قطاع غزة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات قطاع غزة الخمسة.

وقد جرت هذه الانتخابات في أجواء إيجابية واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد الشورى والديمقراطية.

وستستكمل الانتخابات الداخلية في كافة ساحات العمل الحركي بالداخل والخارج ، لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي ومجلس الشورى خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله تعالى.

وتجري الانتخابات الداخلية في الحركة داخل سجون الاحتلال وفي الداخل والخارج بشكل دوري وفق النظام الأساسي للحركة.

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