شاهد.. مؤتمر الرعاية الطبية يواصل فعاليات دورته الـ 17 بدمشق

العالم-سوريا

ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه شركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات الطبية على مدى خمسة أيام محاور تتناول أحدث المستجدات الطبية في اختصاصات الأنف والأذن والحنجرة وأمراض الرأس والعنق والأمراض الجلدية والطب التجميلي والأمراض الصدرية والغدد والسكري وسرطان الثدي والعقم والجراحة التنظيرية وطب الأم والجنين والتصوير الطبي ودور الهندسة الطبية في تطوير الرعاية الصحية والجديد في علوم الصيدلة واختصاصاتها الحديثة ودور المخبر في تدبير الأمراض.

ويرافق المؤتمر معرض الرعاية الطبية 2022 الذي يضم 60 شركة رائدة في مجالات التجهيزات الطبية والمخبرية والصناعات الدوائية الوطنية وتمثل أكثر من 100 وكالة لشركات خارجية من 18دولة.