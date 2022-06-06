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سوريا.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة بريف حلب

سوريا.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة بريف حلب
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

سيرت الشرطة العسكرية الروسية، دورية مشتركة مع الجيش التركي في ريف عين عرب الشرقي بريف حلب، وهي الدورية رقم 101 بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي – التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وانطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، برفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب 15 كيلومتراً شرق عين عرب.

وجابت الدورية قرى كربناف، وكوسك، وعليشار، وجوم علي، وكورتك، وكوبك ساتان، وتيري، وتليجب/ تل حاجب، وقباجق صغير، وتلك، وبوزتبه، وقره موغ، وجيشان، وصولاً إلى قرية خرابيسان فوقاني.

ومن ثم عادت الدورية بعدها إلى نقطة انطلاقها في قرية غريب. وخرجت العربات العسكرية التركية من البوابة القريبة من قرية غريب، فيما عادت العربات الروسية إلى مركزها قرب بلدة صرين جنوبي عين عرب.

وفي الثلاثين من أيار/ مايو الماضي، سيرت الشرطة العسكرية الروسية الدورية المشتركة رقم مئة مع الجانب التركي في ريف عين عرب الغربي.

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سوريا.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة بريف حلب

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