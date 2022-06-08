الطاقة الذرية الإيرانية تتخذ اجراءات ردا على السلوك غير القانوني للوكالة الدولية

العالم - ايران

وافاد موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، أنه ورداً على الإجراءات غير القانونية والتقارير المسيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إجراءات على جدول أعمالها، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.

واضاف الموقع إن الإجراءات التي ستنفذها منظمة الطاقة الذرية الايرانية تم الاعلان عنها لمسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتحاول دول أوروبية (الأعضاء في الاتفاق النووي) وأمريكا توجيه اللوم لإيران خلال أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.

ويعتبر مشروع القرار الذي أعدته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي وقت تتضاءل فيه فرص إنقاذ الاتفاق النووي، بمثابة المسمار الأخير في نعش الإتفاق النووي في حال تم تبنيه.

وبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه من الاثنين على أن يمتد حتى الجمعة في فيينا.

وجاء تصعيد الدول الغربية ضد ايران رغم إبداء الأخيرة حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث زار خبراء الوكالة إيران متى أرادوا، وكان لدى طهران جميع أنواع التعاون مع الوكالة الدولية.

وفي حال تم تبني القرار، فستكون هذه أول خطوة من نوعها تلقي باللوم على الجمهورية الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2020، ويأتي هذا رغم أن أمريكا هي الطرف المنتهك للإتفاق النووي وفي الوقت الذي تواصل فيه مماطلاتها السياسية لاستجرار تنازلات من ايران.

وانطلقت المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق في نيسان/أبريل 2021 بهدف إعادة واشنطن المنتهكة للقانون الدولي إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددا.