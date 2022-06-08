رئيس وزراء الهند يرحب بتطوير العلاقات الثنائية بين بلاده وإيران

العالم - إيران

وأعلن رئيس وزراء الهند، مساء اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية أن العلاقات الثنائية بين طهران ونيودلهي ستقود الى النهوض بأمن ورفاهية البلدين والمنطقة.

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "يسعدني أن أستضيف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لإجراء مناقشة مثمرة حول تطوير العلاقات الحضارية القائمة منذ قرون بين الهند وإيران. وأضاف أن "علاقاتنا تصب في مصلحة البلدين وقد قادت الى النهوض بامن ورفاهية المنطقة".

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى نيودلهي فجر اليوم الأربعاء للاجتماع مع كبار المسؤولين الهنود لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أرندام باكجي، وصول وزير الخارجية الهندي حسين أمير عبد اللهيان إلى نيودلهي، ووصف الزيارة بأنها فعالة للغاية في تعزيز العلاقات بين الهند وجمهورية إيران الإسلامية.