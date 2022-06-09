5 شركات عالمية كبرى ستشرف على مشروع الطريق الحلقي لبغداد

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وقال مشتت، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيتم خلال الشهر الجاري اختيار الجهة الاستشارية المشرفة على تنفيذ مشروع الطريق الحلقي من خلال 5 شركات كبرى عالمية لها خبرة طويلة في الطرق السريعة العالمية".

وأضاف، أنه "تم تكليف دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان بترشيح هذه الشركات، كونها ذات خبرة في هذا المجال، وبعد الاختيار ستتابع اللجنة العليا بنود توقيع العقد".

ولفت إلى أن "اللجنة العليا للإشراف على مشروع الطريق الحلقي التي تشكلت في مكتب مجلس الوزراء برئاستي وبعضوية كل الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع، تتكون من أمانة بغداد ومحافظة بغداد والطرق والجسور والأراضي الزراعية والتسجيل العقاري"، مبيناً أنه "تم تحديد المتطلبات الاستشارية المطلوبة من الجهة الاستشارية التي ستنفذ المشروع".

وأوضح، أن "التخصيصات المالية تم إدراجها في الموازنة بما يتعلق بكلفة الدراسة الاستشارية، وبعد أن تجهز الجهة الاستشارية دراسة الجدوى والمسار النهائي والمقترحات لحل مشكلة الاستملاكات والمراحل التي ستنفذ بها الطرق الحولية على مراحل، سيتم البدء بالمرحلة الأهم التي ستحل أكبر مشكلة".

وأختتم بالقول، إن "من أهم أهداف الطريق الحلقي تنظيم حركة عجلات الحمل والمركبات القادمة من المحافظات، وعدم مرورها في العاصمة بغداد".