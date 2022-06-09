الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار الكاظمي..

5 شركات عالمية كبرى ستشرف على مشروع الطريق الحلقي لبغداد

5 شركات عالمية كبرى ستشرف على مشروع الطريق الحلقي لبغداد
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف مشتت، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن مشروع الطريق الحلقي في العاصمة بغداد، وفيما أعلن أنه سيتم اختيار 5 شركات عالمية كبرى للإشراف على تنفيذه، حدد أهداف المشروع.

العالم - العراق

وقال مشتت، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيتم خلال الشهر الجاري اختيار الجهة الاستشارية المشرفة على تنفيذ مشروع الطريق الحلقي من خلال 5 شركات كبرى عالمية لها خبرة طويلة في الطرق السريعة العالمية".

وأضاف، أنه "تم تكليف دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان بترشيح هذه الشركات، كونها ذات خبرة في هذا المجال، وبعد الاختيار ستتابع اللجنة العليا بنود توقيع العقد".

ولفت إلى أن "اللجنة العليا للإشراف على مشروع الطريق الحلقي التي تشكلت في مكتب مجلس الوزراء برئاستي وبعضوية كل الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع، تتكون من أمانة بغداد ومحافظة بغداد والطرق والجسور والأراضي الزراعية والتسجيل العقاري"، مبيناً أنه "تم تحديد المتطلبات الاستشارية المطلوبة من الجهة الاستشارية التي ستنفذ المشروع".

وأوضح، أن "التخصيصات المالية تم إدراجها في الموازنة بما يتعلق بكلفة الدراسة الاستشارية، وبعد أن تجهز الجهة الاستشارية دراسة الجدوى والمسار النهائي والمقترحات لحل مشكلة الاستملاكات والمراحل التي ستنفذ بها الطرق الحولية على مراحل، سيتم البدء بالمرحلة الأهم التي ستحل أكبر مشكلة".

وأختتم بالقول، إن "من أهم أهداف الطريق الحلقي تنظيم حركة عجلات الحمل والمركبات القادمة من المحافظات، وعدم مرورها في العاصمة بغداد".

تصنيف :

روابط ذات صلة

العراق يعلن توقيع اتفاقية هامة مع الصين

سفير ايران في بغداد يلتقي محافظ البنك المركزي العراقي

وزيرا خارجية مصر والأردن يصلان إلى بغداد

وفد كردي يزور بغداد لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مواجهات عنيفة بين الرئيس التونسي والهياكل القضائية

قوى العدوان السعودي ترتكب 60 خرقاً خلال الـ24 الماضية في اليمن

قضاة تونس يلوحون بتمديد الإضراب أسبوعا ثانيا بسبب عزل عشرات منهم

المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البحريني في دمشق

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: على البنوك ان تبدأ اولا بتحمل الخسائر

مستشار الكاظمي.. 5 شركات عالمية كبرى ستشرف على مشروع الطريق الحلقي لبغداد