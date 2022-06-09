الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. إليكم أهم أسباب تراجع قيمة الليرة التركية ؟؟

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

شهدت الليرة التركية تراجعا جديدا أمام الدولار واليورو، وذلك بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة، وتراجعت الليرة التركية بــ 17.15 ليرة مقابل الدولار، فيما سجل اليورو الواحد 18.35 ليرة وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي، لتواصل ذلك مع الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بالبلاد.

العالم - خاص العالم

لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد هكذا يجمع اهل الاختصاص، وفي حالة كما تركيا وفي ظل انخفاض متواصل لقيمة الليرة وارتفاع ملحوظ لأرقام التضخم، باتت الحالة الاقتصادية تشكو التدخلات السياسية التي تدفعها للتدهور.

49 % هو الرقم المعلن لحالة التضخم في تركيا ، لكن الواقع يزيد عن المعلن ، اما الليرة فقد تخطت حاجز 17 مقابل الدولار ، أما الاسباب فتدخلات مؤسسة الرئاسة في السياسات النقدية من جهة ومن جهة ثانية الأزمات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وفق ما يرى مختصون.

ووفق احصائيات رسمية فإن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته منذ 24 عاما.

ارتفاع نسب التضخم في تركيا يلقي بظلاله على مختلف مناحي الحياة هنا ، وهو امر يرهق المواطنين من ناحية ومن ناحية اخرى بات مادة دسمة لتصريحات المعارضة المنتقدة للاداء السياسي والاقتصادي للحكومة هنا.

روابط ذات صلة

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تعهد أردوغان بمزيد من خفض الفائدة

هل سيطلق أردوغان معركته في الشمال السوري ومن سيردعه؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: تعرض فريق قناة'برس تي في' لهجوم من قبل زمرة المنافقين بستوكهولم

شاهد.. إليكم أهم أسباب تراجع قيمة الليرة التركية ؟؟

شاهد.. مواجهات عنيفة بين الرئيس التونسي والهياكل القضائية

قوى العدوان السعودي ترتكب 60 خرقاً خلال الـ24 الماضية في اليمن

قضاة تونس يلوحون بتمديد الإضراب أسبوعا ثانيا بسبب عزل عشرات منهم

المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البحريني في دمشق