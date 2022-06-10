الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالصور..

وحدة العمليات الخاصة بشرطة عمان السلطانية الثانية في مسابقة المحارب الدولية

وحدة العمليات الخاصة بشرطة عمان السلطانية الثانية في مسابقة المحارب الدولية
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

حقق فريق شرطة عمان السلطانية المركز الثاني على المستوى العام،اليوم الجمعة، في مسابقة المحارب الدولية الثانية عشر التي نظمها مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5 ــ 9 يونيو 2022م بمشاركة 40 فريقاً متخصصاً في مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة من مختلف القطاعات العسكرية والأمنية والقوات الخاصة من مختلف دول العالم.

العالم _عمان

وقد تمكن فريق شرطة عمان السلطانية ممثل في وحدة العمليات الخاصة بقيادة شرطة المهام الخاصة من الفوز بوصافة البطولة بمجموع (789) نقطة، كما حصل على المركز الثاني في مسابقة المسير الشاق، والمركز الثاني في مسابقة رماية القناصة والرماية التكتيكية.

وشهدت المسابقة منافسة شديدة من الفرق المشاركة، حيث تضمنت على مراحل تنافسية واكبت أحدث تطورات الأساليب والتكتيكات المتبعة من قبل العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه المسابقة من أهم المسابقات الدولية التي تنافس فيها قوات النخبة من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز نتاجاً للإعداد الجيد لفريق شرطة عمان السلطانية المشارك في المسابقة، وما توليه القيادة العامة للشرطة من اهتمام ودعم لتدريب وتأهيل منتسبيها وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال إقامة مختلف البطولات والمنافسات والمناشط الرياضية على مستوى تشكيلات شرطة عمان السلطانية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب التخصصي في المجالات العملياتية والأمنية، وتوفير الإمكانات والمنشآت والميادين التدريبية.

روابط ذات صلة

سلطنة ⁧‫عمان‬⁩ تعرب عن استنكارها للتصريحات المسيئة للنبي الاكرم

وزير الطاقة العماني: طهران ومسقط تعتزمان تطوير حقل هنکام النفطي

الخارجية العمانية تصدر بيان إدانة لممارسات الإحتلال الإستفزازية

سلطنة عمان تعلن رسميا عدم إنضمامها إلى المطبعين مع الإحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نفط سلطنة عمان يتخطى 119 دولارا

الصين: حادث '6 يناير' تصفه أمريكا بـ'محاولة انقلاب' بينما تعتبره 'مشهدا جميلا' إذا وقع في دول ‏أخرى

شاهد بالصور.. وحدة العمليات الخاصة بشرطة عمان السلطانية الثانية في مسابقة المحارب الدولية

فرق الإطفاء السورية تعمل على إخماد حريق قرب قلعة اثرية بحماة

نائبة عراقية تحذر قانون الامن الغذائي فيه شبهات فساد واضحة

لافروف يعلق على الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في جمهورية دونيتسك