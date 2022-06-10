وحدة العمليات الخاصة بشرطة عمان السلطانية الثانية في مسابقة المحارب الدولية

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وقد تمكن فريق شرطة عمان السلطانية ممثل في وحدة العمليات الخاصة بقيادة شرطة المهام الخاصة من الفوز بوصافة البطولة بمجموع (789) نقطة، كما حصل على المركز الثاني في مسابقة المسير الشاق، والمركز الثاني في مسابقة رماية القناصة والرماية التكتيكية.

وشهدت المسابقة منافسة شديدة من الفرق المشاركة، حيث تضمنت على مراحل تنافسية واكبت أحدث تطورات الأساليب والتكتيكات المتبعة من قبل العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه المسابقة من أهم المسابقات الدولية التي تنافس فيها قوات النخبة من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز نتاجاً للإعداد الجيد لفريق شرطة عمان السلطانية المشارك في المسابقة، وما توليه القيادة العامة للشرطة من اهتمام ودعم لتدريب وتأهيل منتسبيها وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال إقامة مختلف البطولات والمنافسات والمناشط الرياضية على مستوى تشكيلات شرطة عمان السلطانية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب التخصصي في المجالات العملياتية والأمنية، وتوفير الإمكانات والمنشآت والميادين التدريبية.