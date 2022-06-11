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بالفيديو: إيران تسلم فنزويلا ناقلة نفط محلية الصنع

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم تسليم ناقلة النفط الثانية "أفراماكس" التي بنتها الشركة الإيرانية للصناعات البحرية (صدرا)، عبر تقنية الفيديوكونفرانس بحضور رئيسي إيران وفنزويلا آية الله رئيسي ونيكولاس مادورو.

العالم - ايران

واطلع رئيسا إيران وفنزويلا، خلال هذه المراسم التي تمت عبر تقنية اتصال الفيديو كونفرانس مع الناقلة أفراماكس في الخليج الفارسي، على مراحل بناء وتشغيل الناقلة العابرة للمحيطات.

كما تم التوقيع على وثائق تسليم الناقلة في هذا الاجتماع بين مدير شركة صدرا والجانب الفنزويلي.

وهذه الناقلة هي ثاني سفينة تبنيها إيران في السنوات الأخيرة بطلب من فنزويلا. ووفقاً للعقد، سيتم تسليم ناقلتين أخريين إلى فنزويلا بعد بنائها.

ويبلغ طول سفينة أفراماكس 250 مترا وعرض 44 مترا وارتفاع 21 مترا وعمق 14/8 مترا في الماء ، وتبلغ /سرعتها 15 عقدة ، وقادرة على حمل 800 ألف برميل نفط.

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