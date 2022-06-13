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مباحثات بين الصين وباكستان لتعزيز التعاون العسكري

مباحثات بين الصين وباكستان لتعزيز التعاون العسكري
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

شكل تعزيز التعاون في المجال العسكري بين الصين وباكستان محور مباحثات، بين نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، تشانغ يو شيا، ورئيس أركان الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، جرت في مدينة تشينغداو الساحلية شرق الصين.

العالم-اسيا والباسفيك

وأشار المسؤول الصيني، خلال هذا اللقاء، إلى أن الصين وباكستان باعتبارهما شريكين استراتيجيين، حافظا على "التنسيق الوثيق ودعم كل منهما الآخر بقوة".

وأعرب عن استعداد الصين لتعزيز الاتصال والتعاون، وتعميق التبادلات العملية، والعمل على زيادة تعزيز العلاقات العسكرية مع باكستان.

ومن جهته، لفت رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى أن الصداقة بين البلدين "غير قابلة للكسر وقوية مثل الصخر".

وقال إن باكستان على استعداد لتعزيز الحوار والتنسيق مع الجيش الصيني، وإجراء تعاون متبادل المنفعة، ومحاربة القوى الإرهابية، وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

وأضاف أن باكستان ستعمل مع الصين لحماية المصالح المشتركة للبلدين والمساهمة في السلام الإقليمي.

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مباحثات بين الصين وباكستان لتعزيز التعاون العسكري

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