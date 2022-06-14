وزير الخارجية الباكستاني يصل الى طهران

العالم - ايران

ويرأس وزير الخارجية الباكستاني وفدا سياسيا واقتصاديا رفيعا من بلاده في هذه الزيارة التي تستمر يومين.

ومن المقرر ان يلتقي زرداري نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في طهران اليوم كما سيستقبله الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي اليوم ايضا.

كما سيتوجه زرداري الى مدينة مشهد المقدسة يوم غد الاربعاء للتشرف بزيارة المرقد الطاهر للامام علي بن موسى الرضا (ع).

وتتزامن زيارة زرداري الى ايران مع الذكرى الـ 75 لبدء اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واعلنت وزارة الخارجية الباكستانية يوم امس الاثنين في بيان ان زرداري سيبحث خلال زيارته مختلف ابعاد العلاقات الثنائية ومنها العلاقات التجارية والاقتصادية، وشراء الكهرباء من ايران وقضية الأسواق الحدودية ، وتطوير طرق الاتصالات البرية والسككية بهدف تسهيل سفر المواطنين بين البلدين، مؤكدة ان البلدين يتمتعان بعلاقات تعاون وثيقة بفضل الجغرافيا والوشائج الثقافية والأواصر التاريخية.