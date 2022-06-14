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بري خلال استقباله هوكشتاين: اتفاق الإطار هو الآلية الاصلح

بري خلال استقباله هوكشتاين: اتفاق الإطار هو الآلية الاصلح
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا.

العالم - لبنان

استمر اللقاء قرابة الساعة وعشر دقائق، أكد في خلاله الرئيس بري للموفد الاميركي أن ما تبلغه من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من اللبنانيين كافة .

وأشار رئيس المجلس اللبناني الى ان النقاش تمحور في الشكل المتعلق بالجوهر والذي هو موضوع ترسيم الحدود البحرية سيما ان إتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر إستنادا الى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى إستمرارية اللقاءات وصولا الى النتائج المرجوة والتي تفضي الى ترسيم الحدود من دون المساس في حق لبنان بالحفر سيما أن البلوك رقم ( 9) الذي سبق ولزم وما يجري الآن هو مخالف للإتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الاسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الأمر الذي يعرض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع.

وشدد الرئيس بري على انه في موازاة حرص لبنان على إستخراج ثرواته هو ايضا يحرص على الحفاظ على الإستقرار.

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بري خلال استقباله هوكشتاين: اتفاق الإطار هو الآلية الاصلح

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