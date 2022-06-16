إدانة الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشآت مدنية في سورية

العالم - سوريا

وأكدت الدول الضامنة تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية.

وأدانت الدول الضامنة الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشآت مدنية في سورية وتؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء وتجدد التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر من أجل القضاء على تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بهما.

وأكدت الدول الضامنة على الدور الريادي لمسار أستانا في تسوية الأزمة وتشدد على أن الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرق سورية لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها.

يتبع…