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اتحاد الإعلاميين اليمنيين يحمل سلطات الاحتلال مسؤولية جريمة  اغتيال إعلامي يمني

اتحاد الإعلاميين اليمنيين يحمل سلطات الاحتلال مسؤولية جريمة  اغتيال إعلامي يمني
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين اغتيال مراسل شبكة التلفزيون الياباني بعدن الإعلامي صابر الحيدري، عبر زرع عبوة ناسفة بسيارته وتفجيرها مساء أمس الأربعاء وأودى بحياته واثنين آخرين بجواره.

العالم-اليمن

وأكد الاتحاد في بيان ، أن الجريمة تأتي ضمن سلسلة جرائم ممنهجة بحق الصحافيين والاعلاميين في المناطق المحتلة وآخرها استهداف سيارة الصحفي محمود العتمي وزوجته الاعلامية رشا الحرازي، ما أدى إلى مقتل زوجته وجنينها قبل عدة أشهر.

وحمل سلطات الاحتلال في المناطق والمحافظات الجنوبية مسؤولية هذه الجريمة .. داعياً إلى حماية الصحافيين والإعلاميين، وما يتعرضون له من أعمال قتل واستهداف جراء الانفلات الأمني القائم على يد مليشيات تمارس القتل بدعم قوى العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي.

وطالب البيان، الأمم المتحدة بإدانة عمليات قتل الإعلاميين في اليمن وفي مقدمتها جرائم التحالف السعودي التي أودت بحياة وإصابة العشرات من الاعلاميين على مدى سبع سنوات.

ودعا اتحاد الإعلاميين اليمنيين المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الصحافيين إلى الضغط لتحييد الإعلاميين عن عمليات الاستهداف والقتل، وكذا الضغط لفرض المزيد من الحماية للإعلاميين باليمن والذين يعملون في ظل ظروف بالغة الخطورة.

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