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على ماذا يسلط الضوء في اضراب الاتحاد العام التونسي للشغل؟

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في حزب التيار الشعبي رفيق الغانمي، ان الاتحاد العام التونسي للشغل، مازال ملتزماً بموقف واضح لا لبس فيه، وهو دعم تحوّل 25 جويلية/ يوليو ورفض العودة الى ما قبله.

خاص بالعالم

وقال الغانمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان اضراب الاتحاد العام للشغل هو متعلق بالاساس بقطاعات حيوية مثل قطاع المياه والكهرباء والنقل وليس له علاقة بالوظيفة العمومية، ولهذا يعتبر الاضراب بأنه جزئي، مشيراً الى ان اسباب هذا التحرك هو ناتج عن سلسلة من اللقاءات والمفاوضات مع الحكومات السابقة وتم خلالها توقيع اتفاقيات.

واوضح الغانمي، ان الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بتفعيل هذه الاتفاقيات السابقة تمت بينه وبين الحكومات السابقة ما قبل 25 جويلية، نافياً ان يكون هناك بُعداً سياسياً في الاضراب العام، بل بُعد مطلبي واضح بالزام الحكومة الحالية بتعهدات واتفاقيات الحكومات السابقة.

واكد الغانمي، ان الحكومات السابقة كانت تناور بقليل من المصداقية وترّحل كل الازمات التي تفاوضت بها مع الاتحاد الى الحكومات التي تليها، مشيراً الى ان الحكومة الحالية وجدت نفسها انها ورثت مجموعة قرارات ليست مسؤولة عنها، وترى انه لايمكن الاستجابة لمطالب الاتحاد وخصوصاً المالية منها، باعتبار ان المالية العمومية تمرّ بوضع خاص بعد الازمة التونسية.

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شاهد بالفيديو.. على ماذا يسلط الضوء في اضراب الاتحاد العام التونسي للشغل؟