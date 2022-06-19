أبو مرزوق: تحرير فلسطين ممر إجباري للحديث عن السيادة الفلسطينية

العالم ـ فلسطين

وأكد "أبو مرزوق"، خلال مؤتمر "السيادة الفلسطينية"، اليوم الأحد، أن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة منذ أكثر من مئة عام، وتهدف في نهاية المطاف إلى تحرير الأرض، واستعادة سيادة الشعب الفلسطيني على جغرافيته كاملها.

ويرى القيادي في "حماس" أن المسألة الفلسطينية ليست منعزلة عن تأثير محيطها القريب أو البعيد، مبيناً أن للأحداث في كل من الإقليم وعلى المستوى الدولي تأثيرا مباشرا في مرحلة التحرر الوطني.

وأشار أبو مرزوق إلى أن الحركة لها منظومة علاقات خارجية تعتمد عليها في معركتها من أجل التحرير والعودة.

وقال: "حماس حركة تحرر تراقب التطورات التي تحدث على صعيد النظام العالمي، وخصوصًا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحالة الصدام الروسي-الغربي، وإمكان التحول نحو نظام عالمي جديد تتقلص فيه الهيمنة الأمريكية المطلقة التي تستمد "إسرائيل" قوتها منها، أملًا في الوصول إلى نظام متعدد الأقطاب، وهذا سيجعل القضية الفلسطينية في تموضع أفضل".

وبيّن عضو المكتب السياسي أن المقاومة خاضت معركة كبيرة ومشرّفة في مايو 2021 إلا أن البيئة الإقليمية منعت من استثمارها، وعملت قوى رئيسة في المنطقة على منع الحركة من الاستثمار السياسي لهذه الجولة من القتال.

ولفت إلى أن "مصالح الدول التي ارتبطت مع الكيان والولايات المتحدة منعت بعضها من أن يكون لها موقف داعم للشعب الفلسطيني يليق بمكانة هذه الدول".