میلیشیا 'الانتقالي' تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في عدن

العالم- اليمن

وأكدت مصادر محلية ان قوات المجلس الانتقالي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في شارع التسعين احتجاجا على رفع اسعار الوقود والمشتقات النفطية.

وردد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية هتافات منددة بالحكومة والمجلس الانتقالي وما اعتبروه سياسة التجويع وافتعال الازمات المعيشية لفرض المزيد من المعاناة على كاهل المواطنيين .

واندلعت امس الأحد احتجاجات عارمة في مدينة عدن جنوبي اليمن، للتنديد بجرعة سعرية جديدة مررتها حكومة التحالف في البنزين مع تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية.

وقالت مصادر إن محتجين قطعوا بالإطارات التالفة شوارع رئيسية وفرعية في مديرية المنصورة، احتجاجاً على رفع شركة النفط سعر دبة البنزين سعة 20 لتراً إلى 26 ألف ريال.