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اليمن.. تسجيل 134 خرقا للهدنة على خلال 24 ساعة

اليمن.. تسجيل 134 خرقا للهدنة على خلال 24 ساعة
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تستمر قوى العدوان ومرتزقتها في خرقها للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، حيث ارتكبت 134 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وبحسب وكالة سبأ، أوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 10 غارات للطيران الاستطلاعي على مديرية الفاخر بمحافظة الضالع ما أدى إلى إصابة شخصين، و31 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، لحج وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، والأحطوب والبرح والأربعين والكدحة بمحافظة تعز، والفاخر بمحافظة الضالع، ونفذوا عمليتي تسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الأحطوب بتعز وكرش بمحافظة لحج، بالإضافة إلى رصد تعزيزات عسكرية للمرتزقة في جبهة الأحطوب.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بثمانية صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في ملعاء والبلق الشرقي والحجيلي بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 22 خرقاً بقصف مدفعي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء وصرواح والزور بمحافظة مأرب، والأحطوب بمحافظة تعز، والمزرق وحيران وغرب حرض بمحافظة حجة.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيط بمحافظة صعدة، وكرش بمحافظة لحج، والفخيذة والعمود بوادي جارة في جيزان.

وذكر المصدر أنه تم رصد 65 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، لحج وجبهات الحدود.

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