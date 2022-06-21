قائد الثورة الاسلامیة: اعداء إيران والإسلام يلجأون اليوم إلى الحرب الناعمة

العالم - ايران

وأشار قائد الثورة الیوم الثلاثاء خلال استقباله مسؤولي المؤتمر الوطنی لتكریم ذكرى شهداء العشائر الایرانیة إلى كلام الإمام الخميني (ره) الذي وصف فيه ابناء العشائر بأنهم ثروات البلاد.

واستقبل سماحته مسؤولي المؤتمر الوطني لتكريم ذكرى شهداء العشائر الايرانية في 12 يونيو 2022، وتم نشر تصريحاته اليوم في مكان انعقاد اجتماع مسؤولي المؤتمر في مدینة شهر کرد مركز محافظة جهارمحال و بختیاري جنوب غرب البلاد.

وقال قائد الثورة أن عقد هذا المؤتمر یعتبر فرصة جيدة للناس للتعرف علی العشائر والقبائل الایرانیة وصرح إن اعداء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والإسلام يلجأون اليوم إلى الحرب الناعمة ، و من هذا المنطلق یحتاج کل ابناء الشعب الایراني إلى المنتجات الثقافية مؤکدا علی ایلاء الاهتمام الی تأثیر هذه المنتجات بما فيها الأفلام والكتب.

يتبع....