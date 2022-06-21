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أحزاب اللقاء المشترك تدين جريمة العدوان بحق فتيات حيس

أحزاب اللقاء المشترك تدين جريمة العدوان بحق فتيات حيس
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدانت أحزاب اللقاء المشترك الجريمة الأخلاقية التي أقدم عليها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باغتصاب 6 فتيات من حرائر مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

العالم- اليمن

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة الفاضحة تدل على انحطاط مرتزقة العدوان وسقوطهم الأخلاقي وتعكس انسلاخهم عن قيم ومبادئ أبناء الشعب اليمني الأبي والعزيز.

وحمّل البيان تحالف العدوان المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجريمة وسابقاتها التي يقدم عليها المرتزقة بموافقته وإيعاز منه وهو الداعم والمساند لهم في كل ما يرتكبونه بحق الشعب اليمني.

وأهاب البيان بأحرار اليمن للتحرك الفاعل لوضع حد لهذه الممارسات المنحرفة من أشباه الرجال الذين باعوا دينهم وعرضهم للمحتل الغازي بثمن بخس.

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