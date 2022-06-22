محافظة إيرانية تضبط 248 طنا من المخدرات خلال عام

العالم - إيران



وقال زندي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: إن محافظة سيستان وبلوشستان هي واحدة من بوابات مهربي المخدرات بسبب الحدود الواسعة لها مع أفغانستان وباكستان، لافتا إلى أن أكثر من 84 بالمائة من المخدرات في العالم تنتج في أفغانستان.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2020 إلى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروئين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربته.