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الموت يغيب اللاعب السابق لمنتخب سوريا عبد النافع حموية

الموت يغيب اللاعب السابق لمنتخب سوريا عبد النافع حموية
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

غيب الموت اللاعب السابق لمنتخب سوريا بكرة القدم ومدرب فريق الكرامة عبد النافع حموية صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز ثمانية وستين عاما بعد مسيرة حافلة في عالم كرة القدم.

العالم-سوريا

حموية كان أحد عناصر الأجيال الذهبية التي خطت إنجازات نادي الكرامة وساهمت في حصد ألقابه فلعب لفئة رجال الكرامة بين عامي 1972- 1986 ولمنتخب سوريا بين عامي 1980-1986.

وشارك مع المنتخب في تصفيات كأس آسيا في جاكرتا ونهائياتها في سنغافورة 1984.

وأحرز مع الكرامة كلاعب بطولة الدوري مواسم 1974- 1975- و1981-1982 وأحرز كأس الجمهورية عام 1982.

واعتزل اللعب عام 1987 قبل أن يعمل مدربا له كما درب أندية حطين وتشرين والبرج اللبناني ثم عاد وشغل منصب رئيس نادي الكرامة 2017.

وفي العصر الذهبي للكرامة عام 2006 كان حموية المشرف العام على فريق الرجال الذي لقب حينها بحصان آسيا الأسود.

وقد نعته إدارة نادي الكرامة بوصفه "أسطورة نادي الكرامة وجنرال كرتها".

المصدر: "سانا"

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