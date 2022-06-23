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مواقع التواصل اللبنانية تسخر من ترويج مصطلح الاحتلال الايراني

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات القوی السياسية التابعة لدول عربية ترويج مصطلح الإحتلال الإيراني.

العالم - لبنان

وينتشر هذا المصطلح بهدف تشويه صورة المقاومة، بينما في الوقت نفسه أصبحَتَ تدخلاتُ سفراء هذه الدول العربية أكثر من أن تُعَد وتُحْصى.

وكتب "غسان" عن هذا الموضوع معلقاً:"ثورة على الإحتلال الإيراني يلي ما حدا بيعرف إسم السفير".

"شلهوب" بدوره انتقد تدخلات السفير السعودي في الشؤون اللبنانية بينما يكرر مصطلح الاحتلال الايراني للفت النظر عن هذه التدخلات:"يا جماعة استشارات نيابية لاختيار رئيس حكومة لبنان وللا السعودية؟ فعلا انه الاحتلال الإيراني السعودية ما بتدخل بالشأن الداخلي اللبناني".

في هذا السياق أيضا غرد "جورج":"وين الاحتلال الايراني؟ لحد هلق ما شفنا مسؤول ايراني واحد بلبنان بس ما في غير البخاري عم يدير المسؤولين عندكن".

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