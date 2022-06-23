حلب تواصل استقبال الراغبين بالانضمام لعملية التسورية

العالم - سوريا

وأوضح عدد من المنضمين للتسوية في تصريح لسانا أن التحاقهم بعملية التسوية هو بمثابة بداية حياة جديدة مستقرة في كنف الدولة وتحت رعاية مؤءسساتها وممارسة حقوق المواطنة وواجباتها حيث أوضح محمود محمد الأحمد من حي السكري المحرر من الإرهاب أنه انضم لعملية التسوية ليكون شخصا فعالاً في المجتمع بعد سنوات من عدم الاستقرار.

بدوره أشار عبد الرزاق الشبلي من حي الحمدانية إلى أن الإجراءات الميسرة والبسيطة المقدمة من قبل اللجان المختصة بالتسوية تعد فرصة له للعودة إلى صفوف الجيش العربي السوري ومتابعة حياته الطبيعية في حين دعا أديب كبش من منطقة العويجة بريف حلب الغربي جميع من غرر بهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والبدء بحياة جديدة.