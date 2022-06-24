اعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في لبنان والتحديات

العالم - مع الحدث

اي ابعاد لاعادة تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة في لبنان؟

ما العوامل التي ادت الى تكليفه في ظل التجاذبات السياسية الحادة؟

هل يتمكن من التأليف قبل موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 4 اشهر؟

ما الصعوبات التي تواجه ميقاتي في ظل سعي البعض لادخال لبنان في الفراغ الدستوري؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب السياسي جورج علم، والكاتب السياسي حسان الحسن، والمستشار الدبلوماسي الدولي د. وسام شاروف.