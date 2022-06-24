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اعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في لبنان والتحديات

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

 كلف رئيس الجمهورية اللبناني ميشل عون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تشكيل الحكومة الجديدة بعد نيله أكبر عدد من الاصوات في الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها مع الكتل النيابية المختلفة التي افرزتها الانتخابات التشريعية الاخيرة.

العالم - مع الحدث

اي ابعاد لاعادة تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة في لبنان؟

ما العوامل التي ادت الى تكليفه في ظل التجاذبات السياسية الحادة؟

هل يتمكن من التأليف قبل موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 4 اشهر؟

ما الصعوبات التي تواجه ميقاتي في ظل سعي البعض لادخال لبنان في الفراغ الدستوري؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب السياسي جورج علم، والكاتب السياسي حسان الحسن، والمستشار الدبلوماسي الدولي د. وسام شاروف.

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