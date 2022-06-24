إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم عام 2016

خاص بالعالم

وكما تقول الوثائق التاريخية فان جذور عائلة الشيخ عيسى قاسم في البحرين هي اقدم من جذور عائلة آل خليفة الحاكمة، ولذا فان آية الله الشيخ قاسم هو من يعطي الجنسية البحرينية لعائلة آل خليفة.

وزعمت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، ان الشيخ قاسم منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراَ رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وتبعاً لاوامره.

وفور الاعلان اسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ قاسم اعتصم البحرينيون امام منزله في الدراز ورددوا شعارات مناوئة لملك البحرين حمد بن عيسى وعمه رئيس الحكومة خليفة بن سلمان، معبرين عن غضبهم على التعدي على أعلى مرجع ديني للطائفة الشيعية في البحرين.

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