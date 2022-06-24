الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم عام 2016

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

في العشرين من يونيو/ حزيران عام 2016 اسقط نظام البحرين جنسية آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم في خطوة مجنونة كما وصفها علماء البحرين.

خاص بالعالم

وكما تقول الوثائق التاريخية فان جذور عائلة الشيخ عيسى قاسم في البحرين هي اقدم من جذور عائلة آل خليفة الحاكمة، ولذا فان آية الله الشيخ قاسم هو من يعطي الجنسية البحرينية لعائلة آل خليفة.

وزعمت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، ان الشيخ قاسم منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراَ رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وتبعاً لاوامره.

وفور الاعلان اسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ قاسم اعتصم البحرينيون امام منزله في الدراز ورددوا شعارات مناوئة لملك البحرين حمد بن عيسى وعمه رئيس الحكومة خليفة بن سلمان، معبرين عن غضبهم على التعدي على أعلى مرجع ديني للطائفة الشيعية في البحرين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

احتجاج أمام سفارة البحرين في لندن

'14 فبراير'البحريني يدعو إلى إحياء الذكرى السنوية للشهيد مزاحم الشتر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'فاو': 45.4% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي كاف

سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة في الولايات المتحدة

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. اعتقالات بمحاولة اغتيال الرئيس التونسي، واستدارة في علاقات تركيا الخارجية

واشنطن ترسم خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال

غريب آبادي: حضور بنس اجتماع زمرة خلق دليل على الدعم الامريكي للارهاب

تكليف ميقاتي وفشل سياسة ثلاثي دولي في لبنان