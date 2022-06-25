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ايران ترسل شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

ايران ترسل شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

 أرسلت إيران شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان.

العالم - ايران

وتشمل هذه الحزمة: الأدوية والمواد الغذائية والملابس وخيام الإيواء وغيرها من الضروريات الأساسية التي يحتاجها ضحايا الزلزال.

واول امس الخميس، أرسلت إيران طائرتين تحملان المساعدات الإنسانية والإسعافات الأولية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في أفغانستان تشمل 1200 قطعة موكيت، و 1000 رزمة غذائية و 600 خيمة إيواء لمنكوبي الزلزال في أفغانستان.

وتم إرسال فريق إغاثة يضم 18 شخصا من قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني، إلى أفغانستان عن طريق الجو.

وتم إرسال جزء آخر من المساعدات الإيرانية إلى أفغانستان برا عبر حدود محافظة سيستان وبلوجستان.

وضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر صباح الأربعاء الماضي، منطقة كيان بولاية بكتيا بالقرب من مدينة خوست، جنوب شرق أفغانستان اسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

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