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منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يفوز على نظيره اللبناني

منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يفوز على نظيره اللبناني
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

فاز منتخب سورية للناشئين بكرة القدم على منتخب لبنان، أمس الجمعة، بهدف مقابل لاشيء في مباراته الثانية ببطولة غرب آسيا المقامة حالياً في مدينة العقبة الأردنية.

العالم-رياضة

وسجل هدف اللقاء الوحيد عبد الله بطل عند الدقيقة الثامنة عشرة من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب السوري المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليه المنتخبان الكويتي واللبناني ولكل منهما ثلاث نقاط وأخيراً المنتخب الفلسطيني من دون نقاط.

وافتتح منتخب سورية للناشئين البطولة بفوز مهم على منتخب فلسطين بهدفين لهدف وسيلتقي بمباراته الثالثة في البطولة مع نظيره الكويتي يوم الأحد المقبل.

ويتأهل الأول والثاني من مجموعتي البطولة إلى الدور نصف النهائي والمتأهلان يلعبان المباراة النهائية في الثلاثين من الشهر الجاري.

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