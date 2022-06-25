الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر

العالم - لبنان

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم السبت خلال المؤتمر القومي العربي الإسلامي ان المؤتمر يساعد على الرفد المعنوي للمقاومة ووحدها وهو من العوامل التي يجب الحفاظ عليها وتقويتها

واضاف الشيخ قاسم ان أمريكا لم تترك وسيلة لكسر حزب الله في لبنان عبر العقوبات ولكنهم فشلوا كما في حرب 2006 كان الهدف محو حزب الله وانتصرنا وأرسلوا التكفيريين عبر سوريا لانشاء الامارة وفشلو أيضًا.

وأكد أن أمريكا تعمل على تسخير كل شيء لخدمة الكيان الصهيوني ونحن كقوى المقاومة نعمل على حفظ سيادتنا وكرامة أوطاننا طالما الشعب والمقاومة يسيران في خط واحد للمواجهة.

واضاف: نحن نتباهى مع حلفائنا بقوتنا العسكرية وجهوزينا ونذكرها ليطمئن جمهورنا وليعرف أنّه خلف قيادة قوية جاهزة للدفاع عنه وللمجتمع الإسرائيلي ليعلم أنه خلف قيادة ضعيفة

وقال الشيخ قاسم: رأينا كيف حرر لبنان أرضه بجيشه وشعبه ومقاومته وكيف واجهت المقاومة عدوان تموز وانتصرت كما رأينا المقاومة الفلسطنية كيف أوجدت في معركة "سيف القدس" مسارًا جديدًا بتاريخ الصراع مع المحتل.

وتابع الشيخ قاسم: مقوم القضية الفلسطينية الأساس هي شعبها ومقاومتها ولا يمكن لكل العرب ولكل المسلمين إذا تخلى بعضهم عن هذه القضية أن تركع فلسطين أو أن تستلم لان شعبها قرر أن يبقى في الميدان.

وأكد ان دول التطبيع تضر نفسها في المقام الاول كما تضر شعوبها فلسطين والأمة والتطبيع مسار اليوم يتجه نحو التحالفات العسكرية مع كيان الاحتلال.