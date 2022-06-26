الكشف عن تسجيلات تثبت تورط تيار دحلان في أنشطة إسقاط في دبي

العالم- الامارات

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لناشطات فلسطينيات في مصر تعرضن للمضايقات بشكل كبير من تيار دحلان في القاهرة ودبي بسبب رفضهم العمل ضمن التيار المنشق عن حركة “فتح”.

وكشف الناشط الفلسطيني رمزي حرزالله عن عدد من الجرائم والسلوكيات التي يمارسها تيار دحلان، معلنا حصوله على شهادات ومستندات تثبت تورط التيار في عمليات لا أخلاقية من التحرش والاعتداءات والابتزاز في دبي.

وبحسب حرز الله فإن دبي تعد مسرحا لعدة عمليات لا أخلاقية قامت بها عناصر بارزة في تيار دحلان تم خلالها استدراج فتيات من عدة جنسيات يتم الاعتداء عليهن في فنادق معدة مسبقا بالتنسيق مع المخابرات الاماراتية.

وقال حرزالله في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ان جهوده هي عمل وطني بحت لوقف الممارسات غير الأخلاقية التي يمارسها أفراد التيار التابع لدحلان.

وذكر أن لديه تسجيل صوت لأحد المسؤولين عن الإعلام في التيار وهو يتحدث عن موقفهم في حال ظهور حقيقتهم للعلن.

وفي بيان اخر عرض حرزالله على أفراد تيار دحلان الاستقالة منه خاصة مكتب عمليات الإمارات وهي مجموعة واسعة من أفراد تيار دحلان متواجدة في مصر تقوم ببث مواد تحريضية ضد العديد من الدول العربية.

وسبق أن سلط مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) الضوء على أدوار وسيرة محمد دحلان، ووصفه بأنه واجهة أداء المهام القذرة لعائلة آل نهيان في الإمارات.

وقدم المركز تعريفا عن دحلان بأنه “حياته كلها مقبرة. من الأشخاص الذين قتلوا أو قتلوا، من الثورات المدبرة، والقمع الشرس، والمؤامرات التي لعب فيها أدوارًا مختلفة في نفس الوقت”.

وعلى الرغم من حقيقة أن العديد من الحكومات تلاحقه، إلا أنه يتحرك مثل الظل عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويواصل خدمة محمد بن زايد وحلفائه بحسب المركز الدولي.

واستعرض المركز المسيرة المشبوهة لمحمد دحلان بداية من هروبه إلى تونس عام 1988حيث كان مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك وتدرجه بالمناصب في حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

وفي عام 2011، تم نهب منزل دحلان في رام الله من قبل الشرطة الفلسطينية، وتم اتهامه بالفساد بسبب حقيقة أنه مع الانتفاضة أصبح ثريًا.

وموقفه المؤيد للحوار مع "إسرائيل" جلب له صداقة محمد بن زايد رجل النظام الإماراتي القوي، الذي ظل لسنوات. دعم التحالف مع تل أبيب.

جعلت هذه الصداقة دحلان يدًا مؤثرة ولكن غير مرئية في مفاوضات التطبيع، في 15 سبتمبر 2020 مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

بمجرد أن كان في خدمة أبو ظبي والرياض، بدأ دحلان في جعل الأمور كبيرة، على سبيل المثال من خلال تنظيم الانقلاب العسكري الذي أدى إلى عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013، من الناحية العسكرية والاستخباراتية، الاضطهاد الممنهج لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

واتهمته الحكومة التركية بالمشاركة في الانقلاب الفاشل في 15يوليو 2016 ووضعه على قائمة الإرهابيين المطلوبين مع مكافأة مالية على جلبه ميتًا أو حيًا.

تعتبر مصادر مختلفة دحلان وسيطًا، نيابة عن الدول الخليجية، مع جهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت ووكالة المخابرات المركزية.

في وثائق المخابرات الصربية، يُعتبر دحلان صديقًا مقربًا لمدير وكالة المخابرات المركزية السابق جورج تينيت، وضابط الجيش اليهودي أمنون شاحاك ، ومدير الموساد النافذ يعقوب بيري.

إن إنكار دحلان ليس له أهمية تذكر في مواجهة نشر ويكيليكس لوثائق مختلفة تصفه بأنه عميل الموساد “المتقلب عاطفياً والمخيف”.

كما خطط دحلان للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس واضطلع بدور كبير في الحرب الأهلية الليبية دفاعاً عن المصالح الجيوسياسية للإمارات.