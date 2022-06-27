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الخارجية الإيرانية: امريكا ارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الانسان

الخارجية الإيرانية: امريكا ارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الانسان
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

 سجلت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة لها على تويتر بمناسبة بدء الأسبوع الأمريكي لحقوق الإنسان، العديد من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

العالم - ايران

واشارت الخارجية اليوم الإثنين، بمناسبة بدء الأسبوع حقوق الإنسان الامريكي في تغريدة لها بالفارسية والعربية والإنجليزية الی العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة.

وبشأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني لفتت الى ان ابرز مثال على السلوك المعادي لحقوق الانسان من قبل امريكا هو الاغتيال الهادف من لواء قاسم سليماني ينتهك هذا العمل التعسفي وغيرالقانوني والاجرامي العديد من مبادئ المعلنة من حقوق الانسان والقانون الدولي العام واكدت: ارتکبت امریکا انتهاکا خطيرا وكبيرا للحق في الحياة ومبدأ تحريم استخدام القوة ويتحمل جميع امري ومرتكبي هذه الجريمة مسؤوليتها.

وتابعت قامت امریکا من خلال انشاء سجني ابوغريب وغوانتانامو وتعذيب السجناء واساءة معاملتهم وعمليات القتل خارج نقطاق القضاء باعطاء سلوكياتها المنتهكة لحقوق الانسان شكلا جديدا وطورت اساليب جديدة لانتهاك حقوق الانسان وقرصنة شحنات النفط الايرانية مؤشر على عجز امريكا في مواصلة فرض العقوبات النفطية وفشل هيمنة هذه العقوبات كما تسببت العقوبات الامريكية بالا يتمكن الاطفال وغيرهم من المصابين بامراض مستعصية في ايران من الحصول على الادوية.

واضافت: تدعي امريكا انها تدعم حقوق الانسان حيث يقتل العشرات من السود كل عام ظلما على ايدي الشرطة في الولايات المتحدة ويدعي الامريكيون انهم من مناصري حقوق الانسان بينما ضربوا طائرة ركاب ايرانية في السماء وقتلوا قرابة ثلاثمائة راكب على غفلة وكله مؤشر لانتهاك حقوق الانسان على ايدي الولايات المتحدة الامريكية.

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