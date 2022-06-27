وصول البرهان إلى الحدود مع إثيوبيا بعيد مقتل 7 جنود سودانيين

العالم - أفريقيا

وبحسب"ناس برس"، تأتي زيارة البرهان إلى هذه المنطقة الحدودية لتقديم واجب العزاء في مقتل سبعة جنود سودانيين وأحد المواطنين على يد الجيش الإثيوبي، كما أعلن عن ذلك بيان للجيش السوداني في وقت سابق.

وكان الجيش السودان قد قال في بيان على صفحته في موقع "فيسبوك" إن "الجيش الإثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطنا كانوا أسرى لديه، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة، في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أعلن في 11 أغسطس 2021، مقتل 84 عسكريا، خلال عملية الانتشار التي قامت بها القوات السودانية على الحدود الشرقية.

يشار إلى أن الجيش السوداني كان أعاد انتشاره في الحدود المحاذية لإثيوبيا شرقي البلاد منذ نوفمبر 2020، واسترد مساحات زراعية خصبة، "كان يحتلها إثيوبيون طوال 26 عاما بدعم وحماية من مليشيات وجيش بلادهم".

هذا، ونجمت عن خطوة إعادة الانتشار التي استعيد بموجبها 95% من الأراضي السودانية "في توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وتصل ذروة التوتر عادة مع بداية فصل الخريف، حيث تحاول مليشيات مدعومة من إثيوبيا عرقلة فلاحة الأراضي الزراعية المستردة".