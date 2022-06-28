هاشتاغات اليمن بين البأس الشديد ومجزرة اطفال ضحيان

العالم - نبض السوشيال

تأتي هذه الوسومات في وقت لا تزال فيه التحركات الأمريكية تحيك المؤامرات العدوانية لإفشال الهدنة الإنسانية في اليمن، وان التصعيد للأدوات الأمريكية “السعودية والإماراتية” يتم من خلال التعنت والتنصل في تنفيذ بنود الهدنة، التي جاءت على مراعاة الجوانب الإنسانية.

ذلك ما أكده عضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، الذي اضاف في تغريدتين له على “تويتر” اليوم رصدتها “وكالة الصحافة اليمنية”، أن الشعب اليمني يعي خطورة التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وحضرموت، وفي مناطق أخرى تمثل رأس حربة لتحالف العدوان.

ولفت القحوم الى إلى أن خيارات الدفاع والمواجهة مفتوحة، منوها أن تحالف العدوان الذي أعلن الحرب على اليمن من واشنطن، لن يتمكن من تحقيق مشاريعه الشيطانية، وعليهم الإدراك بأن 8 سنوات كافية للاعتبار إن كانوا يعتبرون.

في هذه الاثناء، نظمت الهيئة النسائية الثقافية بمديرية الشاهل محافظة حجة في اليمن، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة اغتصاب ست نساء في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

المشاركات في الوقفة اعتبرن جريمة الاغتصاب من الأفعال التي تتنافى مع الدين الإسلامي والأعراف القبلية والقيم الإنسانية، والتي لن تسقط بالتقادم ويجب محاكمة مرتكبيها، ودعت المشاركات إلى استمرار النفير العام والتحرك إلى ميادين الصمود لتأديب كل من تسول له نفسه المساس بنساء اليمن الطاهرات العفيفات.

ودعا بيان صادر عن الوقفة نساء المحافظة إلى استمرار دعم الجبهات بقوافل العطاء وتعزيز التصدي للعدوان والتجهيز لتسيير قافلة عيدية مشرفة للمرابطين في الجبهات.

كما تزامنت الهاشتاغات الاخرى المشار اليها اعلاه مع وقفة احتجاجية لأهالي شهداء مجزرة ضحيان استنكارا للصمت الأممي، حيث نظم أهالي شهداء مجزرة طلاب ضحيان في مدينة ضحيان بمديرية مجز في صعدة باليمن، يوم أمس الاثنين، وقفة احتجاجية استنكاراً للصمت الأممي ومطالبةً بالقصاص من قتلة الأطفال.

وخلال الوقفة التي أقيمت في مسرح الجريمة استنكر أهالي الشهداء والجرحى صمت الأمم المتحدة وعدم استجابتها لمطالب أولياء الدم بمحاكمة قتلة الطفولة، وأكدوا أن مجزرة أطفال الحافلة بضحيان كشفت حقيقة العالم المنافق وعرت الوجه القبيح لدعاة الإنسانية ورعاة السلام وفي مقدمتهم الأمم المتحدة.

وأكد بيان الوقفة أن جريمة ومجزرة طلاب حافلة ضحيان لن تنسى ولن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة الجناة والمعتدين والقصاص منهم عاجلا أو آجلا، فيما استنكر موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة وتواطؤهم الملموس مع قتلة الأطفال، داعياً كل المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى النظر لهذهِ الجريمة بعين الإنصاف والعدل.

وأكد البيان أن إخراج نظام بني سعود من القائمة السوداء لقتلة الأطفال استخفاف بدماء الآلاف من أطفال اليمن الذي قتلهم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم على مدى ثمان سنوات.

كما تناولت الهاشتاغات موضوع المهرة حيث تحاول السعودية تعزيز وبأكثر من طريقة من تواجدها العسكري خلال الأيام الأخيرة في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، وتفيد المعلومات بمواصلة السعودية إرسال تعزيزات عسكرية، آخرها وصول سفينة شحن محملة بالآليات والمعدات العسكرية الى ميناء نشطون، بعد أيام قليلة من إرسالها لتعزيزات مماثلة براً إلى مدينة الغيظة المركز الإداري للمحافظة.

نحاول في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) المرور على غالبية الهاشتاغات السالفة اعلاه حيث نبدأ مع هاشتاغ _#يا_سيدي_القائد) مع تغريدة لحساب الناشط اليمني (ابو هاشم الهاشمي (حساب بديل) الذي غرد قائلا:

أنت #ياسيدي_القائد شرف وعز وكرامة هذا الامة الاسلامية أنت رجل القول والفعل سسسلام الله عليك وعلى كل من تولاك وعلى شعبك شعب #الأيمان من تقوده للعزه والكرامة وتهدد بهم اليهود اعداء الإسلام والمسلمين #نفسي_لكم_الفداء #صنعاء #عدن #مارب #تعز

تحت وسم (#البأس_الشديد) غرد حساب الناشط اليمني (ابو منار العشي2) قائلا:

المسـ ـيره عُمْر قائدها طويل

كل ما يستهدفوها تطورت

يا مضيق المندب اتوسع قليل

العواصف عكس ما تشتي جرت

والسفينه قادمه والفرق ميل

توصلك في الثامنه لا تأخرت

#ابومنار_العشي

دفعة #البأس_الشديد

نشر حساب الناشطة اليمنية (عاكفة الشامي) فيديو حول تخرج دفعة لـ" ٣ الاف خريج من جميع التشكيلات العسكرية" في المنطقة العسكرية المركزية، قائلة في تغريدتها:

أقامت المنطقة العسكرية المركزية اليوم الإثنين حفل تخرج مهيب لدفعة #البأس_الشديد ضمت جميع التشكيلات العسكرية بالمنطقة. تخرج 3000الف مقاتل نظامي وشهد تخرج دورة البأس_الشديد حضور عبد الخالق بدرالدين الحوثي حفظه الله

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وحول وسم #ضحيان غردت حسابات الناشطين (Eng. Qayss) و (عبدالحافظ إدريس) و (حميد محمد عبدالله عبيد) و (علي حاصل اسناف) تباعا حيث غرد الاول (Eng. Qayss) قائلا:

في مثل هذه الأيام قتلوا أطفالنا الطلاب في حافلة #ضحيان ، في جريمة ومأساة لم يسبق لها مثيل جراحنا غائرة ولن ننساها أبدا ، ورايات الثأر لهم مرفوعة حتى يحكم الله بيننا وبين أعدائنا وهو خير الحاكمين #يحيى_المحطوري

فيما غرد الناشط الثاني ((عبدالحافظ إدريس) قائلا:

جريمة ومجزرة #حافلة طلاب #ضحيان لن تُنسى ولن تُمحى من ذاكرة اليمنيين والثأر آتٍ لامحالة فانتظروا يا #آل_سعود لن تكون هناك #إسرائيل ولن يكون هناك #ال_سعود و #ال_نهيان و #ال_زايد

وقال حساب الناشط الثالث (حميد محمد عبدالله عبيد) قائلا:

في مثل هذه الأيام قتلوا أطفالنا الطلاب في حافلة #ضحيان ، في جريمة ومأساة لم يسبق لها مثيل جراحنا غائرة ولن ننساها أبدا ، ورايات الثأر لهم مرفوعة حتى يحكم الله بيننا وبين أعدائنا وهو خير الحاكمين

وفي السياق غرد حساب (علي حاصل اسناف) قائلا:

في مثل هذه الأيام قتلوا أطفالنا الطلاب في حافلة #ضحيان ، في جريمة ومأساة لم يسبق لها مثيل جراحنا غائرة ولن ننساها أبدا ، ورايات الثأر لهم مرفوعة حتى يحكم الله بيننا وبين أعدائنا وهو خير الحاكمين #يحيى_المحطوري

حول هاشتاغ #حيس غرد حساب الناشطة اليمنية (أمة الملك الخاشب) قائلة:

بينما #السيد_القائد حفظه الله يجتمع بوجاهات وأبناء الحديدة ليخاطبهم بكل مودة ورأفة ورحمة ويوجههم لما فيه مصلحتهم والحفاظ على كرامتهم وعزتهم وبينما الرئيس المشاط يعتذر من مواطن تمت اهانته للأسف في نفس الوقت هناك من ينتهك كرامة نساء مستضعفات في #حيس ويهين أهاليهن فهل لمستم الفرق ?

حول هاشتاغ #الحديدة و#حيس ايضا غرد حساب (الشيخ هادي النهمي) بنشره فيديو تم تصويره في الحديدة وغرد قائلا:

شاهد | وقفات في #الحديدة ضد انتهاكات المرتزقة في حيس تعبيرا عن سخطها ضد ممارسات العدوان ومرتزقته بحق النساء في #حيس وغيرها من المناطق الخاضعة للاحتلال نظمت عددمن الوقفات في #تهامه اكدت على ضرورة النفيرالعام لمواجهة العدوان وأدواته بكل الوسائل.

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وحول وسمي (#ضحيان و #مجزرة_اطفال_ضحيان) غرد حساب الناشط (صادق عزان الرازحي) قائلا:

يصادف يوم غد الذكرى الرابعة لمجزرة أطفال حافلة #ضحيان التي أقدم العدوان الأمريكي السعودي على قصف حافلتهم في سوق ضحيان في مثل هذا اليوم

@abdusalam_asadi

#مجزرة_اطفال_ضحيان

وحول وسم #المهرة غرد حساب الناشط اليمني (الرادع المهري) قائلا:

رسالة إلى كل من يسعى للنيل من #المهرة وابنائها أو يجلب لها الشر سيكتوي بنيرانها وأننا في المهرة لن نسمح لكم بتمرير مشاريع اسيادكم ومخططاتهم على ارضنا مهما كلفتنا التضحيات #المهرة_ترفض_الاحتلال_السعودي_الاماراتي

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع وسمي (#الحديدة) و (#تهامة) حيث نشر حساب الناشط اليمني (دانيال - Danial) فيديو لعرض طلابي لاختتام المراكز الصيفية للدورات العلمية بالحديدة، وكان الفيديو لحساب ناشط آخر اسمه (محمد عياش قحيم)، حيث غرد (دانيال - Danial) قائلا:

ما شاء الله تبارك الله #الحديدة وأهل #تهامة تيجان رؤوس اليمنيين، فيما غرد صاحب الفيديو الاصلي (قحيم) قائلا: علم وجهاد عرض طلابي لاختتام المراكز الصيفية الدورات العلمية بالحديدة عصر اليوم نجاح كبير تنظيما واعداد سلام الله على كل من شارك

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