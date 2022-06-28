بيان مصري حول جهات مجهولة تحاول ضرب العلاقات مع السودان

العالم - السودان

وأكد المستشار أحمد عدلي إمام، القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، أنه فى إطار محاولات ومساعي إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، والتي يأتي على رأسها ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، يتداول حاليًا تعميم مفبرك حول وقف دخول السودانيين للأراضي المصرية.

ونفى في بيان اليوم وبشكل قاطع وجود أي توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.

وأضاف: أننا ننتهز هذه السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة والتي نرد عليها بكل الحب والود بحبابكم عشرة الأشقاء السودانيين فى بلدكم مصر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وقف دخول السودانيين إلى مصر، ما تسبب في حالة جدل واسعة خلال الساعات الماضية.