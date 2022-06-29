الجيش السوري يعترض رتل عسكري امريكي بريف القامشلي

العالم - سوريا

وذكر مراسل سانا أن “عناصر إحدى النقاط التابعة للجيش العربي السوري اعترضوا رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة تل سطيح الشرقي في ريف القامشلي الشرقي وأجبروه على العودة من حيث أتى”.

وفي تصريحات للمراسل “أكد عدد من المقاتلين من أبطال الجيش العربي السوري العاملين في المنطقة أنهم سيعترضون أي آلية أو رتل للمحتل الأمريكي على أراضي الجمهورية العربية السورية”.

ومنذ إقامة القوات الامريكية قواعدها اللاشرعية على الأراضي السورية تصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة عناصر الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة والعودة من حيت أتت بعد رشقها بالحجارة ووسط هتافات تؤكد رفضهم لوجود القوات الأمريكية على الأراضي السورية.