 كوناشينكوف: روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني في أوكرانيا

العالم-روسيا

وقال في إيجاز صحفي: "أظهرت القوات المسلحة الروسية، بسحبها حصونها من جزيرة زميني، للمجتمع الدولي أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا".

وأشار إلى أن "هذا القرار لن يسمح لكييف بالتكهن حول موضوع أزمة الغذاء الوشيكة، في إشارة إلى استحالة تصدير الحبوب بسبب سيطرة روسيا الكاملة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

كما أكد أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية أسقط طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق شيروكوي ومنطقة دنيبروبيتروفسك وأرخانغيلسكوي في منطقة خيرسون، مما أدى إلى تدمير نظام الدفاع الجوي بوك-إم1وموقع إطلاق نار في منطقة أوديسا ومحطة رادار للدفاع الجوي إس-300 في منطقة قرية سلافغورود في منطقة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف أن القوات الروسية تمكنت من ضرب فصيلتين من راجمات "أوروغان" و"غراد" في مناطق سفيتلودارسكي وأفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية.