الخارجية السودانية تحتج على الممثل الأممي بسبب تصريحاته

العالم - السودان

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي استدعى، يوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، حيث أبلغه استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة اليوم الخميس.



وأشارت الخارجية السودانية إلى أن تصريحات فولكر بنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، وذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع.



وأضافت أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية ومساس بالسيادة الوطنية.



وكان فولكر قد أطلق تحذيرات للسلطات السودانية بأنه لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين في مواكب الخميس.

وقال في بيان،يوم الثلاثاء، إن على السلطات ضمان الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.



وتحت شعار "الطريق إلى 30 يونيو" تتصاعد استعدادات لجان المقاومة السودانية لتظاهرات شعبية مقررة اليوم الخميس في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد.



وأطلقت القوى الحزبية الرئيسية دعوات لكوادرها بالمشاركة في المليونية المرتقبة، كما نظمت ندوات سياسية وحشودا دعائية بمشاركة أمهات عدد من ضحايا الاحتجاجات اللواتي رددن شعارات تطالب بالقصاص و"إسقاط حكم العسكر".