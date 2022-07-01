زيادة ثالثة على التوالي لأسعار البنزين في الأردن

العالم - الأردن

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قررت اللجنة، أمس الخميس، رفع سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 60 فلسًا للتر، وأوكتان 90 والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسًا للتر، في شهر يوليو/ تموز المقبل.

جاء قرار اللجنة في أعقاب الاجتماع الشهري الذي عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، وتنفيذا لتوجيهات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية تماشيًا مع سياسة رفع الدعم التدريجي.

وأوضحت اللجنة أن معدل سعر خام برنت في شهر يونيو/ حزيران الحالي ارتفع إلى 123.9 دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر/أيار الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.

وكانت الحكومة الأردنية ، قد بدأت منذ مطلع مايو/أيار الماضي، تطبيق زيادات شهرية في أسعار البنزين في الأردن، في محاولة لخفض فاتورة الطاقة التي تضاعفت خلال العام الجاري، مع زيادة أسعار النفط وتسجيلها مستويات قياسية.