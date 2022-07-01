أهمية العلاقات الإيرانية الروسية وأبعادها الإستراتيجية

العالم - مع الحدث

فأي أهمية تكتسبها العلاقات الإيرانية الروسية في هذه المرحلة؟ وما أفق هذا التعاون في مواجهة الغطرسة الأميركية الغربية؟ وكيف ينعكس على الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من إستوديوهات بيروت تطرق الى العلاقات الإيرانية الروسية في ظل الصراعات التي يشهدها العالم والمنطقة والتصعيد الغربي ضد الدولتين الإستراتيجيتين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

سمير أيوب – خبير بالشؤون الروسية

سعيد شاوردي – كاتب وباحث سياسي إيراني

رضوان قاسم – باحث سياسي