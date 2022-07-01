الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢
٠٧:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أهمية العلاقات الإيرانية الروسية وأبعادها الإستراتيجية

الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تكتسب العلاقات بين إيران وروسيا أهمية مفصلية في ظل التحولات والتجاذبات الدولية والإقليمية الحادة، ما يعطي هذه العلاقات بعدا استراتيجيا يتجاوز التعاون الثنائي ليتحول الى تنسيق أو ما يشبه التحالف في مواجهة الهجمة الأميركية الغربية.

العالم - مع الحدث

فأي أهمية تكتسبها العلاقات الإيرانية الروسية في هذه المرحلة؟ وما أفق هذا التعاون في مواجهة الغطرسة الأميركية الغربية؟ وكيف ينعكس على الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من إستوديوهات بيروت تطرق الى العلاقات الإيرانية الروسية في ظل الصراعات التي يشهدها العالم والمنطقة والتصعيد الغربي ضد الدولتين الإستراتيجيتين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

سمير أيوب – خبير بالشؤون الروسية

سعيد شاوردي – كاتب وباحث سياسي إيراني

رضوان قاسم – باحث سياسي

روابط ذات صلة

روسيا: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران

سورية تشارك بمنتدى القانون الدولي في بطرسبرغ..

 كوناشينكوف: روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني في أوكرانيا

انفوغرافیک.. الوزن الاقتصادي لدول بحر قزوين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامم المتحدة تحذر من استخدام القوة ضد المتظاهرين بالسودان

زوج يقتل زوجته ذبحا في مصر

إعتصام لـ"بدون الكويت" للمطالبة بحل قضيتهم

كازاخستان تؤكد اهمية دور ’صيغة أستانا’ للتسوية في سوريا

مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر بالأقصى في جمعة "سيجناك قلوبنا" دعوات للرباط والاعتكاف في الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

المقداد: عندما يهدد النظام التركي بالعدوان فعلينا أن نكون مستعدين