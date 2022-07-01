الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل للشهر الثاني على التوالي

العالم - الامارات

وحسب موقع "الإمارات اليوم"، أعلنت لجنة تحديد أسعار الوقود في الإمارات، مساء الخميس، الأسعار الجديدة، التي تم تطبيقها بداية من اليوم الجمعة 1 تموز/ يوليو.

وارتفعت أسعار البنزين والديزل بمقدار يتراوح بين 48 و49 فلسًا في البنزين، و6 فلوس في الديزل لكل لتر، مقارنة بأسعار شهر يونيو/ حزيران 2022.

وجاء ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو/ تموز 2022 كالآتي:

- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 98" من 4.15 إلى 4.63 درهما.

- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 95" من 4.03 إلى 4.52 درهما.

- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 91" من 3.96 إلى 4.44 درهما.

- ارتفع سعر لتر الديزل من 4.14 إلى 4.76 درهما.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

(الدرهم الإماراتي= 100 فلس = 0.27 دولارا أمريكيا)