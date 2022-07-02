أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 02 يوليو2022

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية .. ضرورة التوصل لإتفاق ثابت تحتم إلغاء الحظر ووضع المزاعم الفارغة جانبا

جمهوري اسلامي ..

غوتيريش يؤكد على إلغاء الحظر وعلى تمتع ايران بالمزايا الإقتصادية للإتفاق النووي

ابرار ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية .. تم إثبات الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مرارا

عصر ايرانيان ...

الكيان الصهيوني وسط عاصفة إنحلال الكنيست وسقوط بينيت والعودة لدوامة الإنتخابات المبكرة

قدس ..

الحشد الشعبي في العراق يلقي القبض على القصاب الداعشي في مجزرة معسكر سبايكر

كيهان ..

أنباء عن وقوع إنفجارات غامضة جنوب السعودية في ظل صمت مطبق بالرياض

خراسان ...

أوساط بالحزب الديمقراطي تتحدث عن إحتمال دخول هيلاري كلينتون للسباق الرئاسي بأمريكا

آرمان ملي ..

مصرع تسعة أشخاص برصاص قوى الأمن في المظاهرات المناهضة للحكم العسكري بالسودان

جوان ..

بوتين يتهم الغرب بتحويل أوكرانيا لأداة يستخدمها لتحقيق أهدافه ضد روسيا

آفتاب يزد ..

الأمين العام لحلف الناتو يحذر من مخاطر الإنزلاق في مواجهة مباشرة مع روسيا

رسالت ..

فشل أمريكا في تجربة أخرى لتطوير صواريخ بالستية فرط صوتية

سياست روز ..

دمشق تتهم أمريكا والكيان الصهيوني وتركيا بعرقلة جهود إحلال الأمن والإستقرار في سوريا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها( إيران تتفاوض من موقع قوة ).. لتوضيح الصورة نقول ان ايران تزداد قوة بقدراتها الاستراتيجية والتقنية وبمكانتها الاقليمية والدولية التي تزداد ثقلا , ومقابل هذا الواقع دخلت امريكا حقبة انكفاء متسارع لنفوذها ولمكانتها وانحسار مشهود لثقلها الاستراتيجي والاقتصادي ايضا, والحليفات الاوربيات تتخبطن بازمات اقتصادية ومخاوف امنية باوروبا . ان هذا الواقع بات يفرض نفسه على اجواء المفاوضات الخاصة باحياء الاتفاق النووي سواءا بفيينا او بالدوحة . (إن بلادنا تتفاوض من موقع قوة إعتمادا على حقانية وعدالة مطاليبها وإعتمادا على واقع نجاحها في تجاوز الحظر وإفشاله ) واعتمادا على قدراتها على مواجهة اي تصعيد وتهديد.لكن الطرف الاخر الذي يعرف كل ذلك ما زال يكابر ويماطل محاولا التصرف وكأنه الجانب الذي بيده زمام المبادرة . ان طريق احياء الاتفاق النووي واضح و يكفي ان يثبت الجانب الاخرعمليا ان لديه الارادة السياسية الكافية لضمان حقوق ايران فأن تحقيق هذا الهدف سيكون ممكنا تماما.

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على دعم واشنطن وحليفاتها الغربيات للكيان الصهيوني في خلافات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وكتبت في تقريرها ( الغاز اللبناني والدعم الأمريكي الأوروبي "لإسرائيل ") .. فضحت محافل صحفية لبنانية واقع تواطؤ الكيان الصهيوني مع القوى الغربية لنهب ثروات لبنان الغازية بالبحر الابيض المتوسط وحسب هذه المحافل .. ( توفر قطع حربية أمريكية وأوروبية حماية خاصة للكيان الصهيوني في سرقته الغاز اللبناني من حقل كاريش بالبحر الأبيض المتوسط ) فالكيان الصهيوني انتهك الخط تسعة وعشرين في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان في عملية سرقة علنية لثروات لبنان الغازية في ظل دعم عسكري وسياسي غربي سافر خاصة مع تزايد حاجة اوروبا للغاز في ظل تداعيات الحرب باوكرانيا وذلك في تجاهل صارخ لحقوق لبنان والشعب البناني .

جوان ..

حول الاوضاع والتطورات في فلسطين المحتلة كتبت صحيفة جوان في مقالها ( لابيد في السلطة والآفاق مظلمة للإنتخابات المبكرة).. نفتالي بينيت استقال من منصبه معترفا بفشله الذريع ليحل وزير خارجيته يائير لابيد محله كرئيس للوزراء , وحل الكنيست نفسه بعملية تصويت داخلي استعدادا لانتخابات مبكرة بنوفمبر . هذه هي الصورة العامة للتطورات السياسية بفلسطين المحتلة . ( إن الكيان الصهيوني دخل بدوامة أخرى أكثر خطورة من كل ماسبقها من دوامات سياسية وإجتماعية لإنهيار المعنويات والأمل بالمستقبل ) ان سقوط بينيت يرتبط في حقيقة الامر بتبلور ارضيات ومؤشرات تسارع وتيرة اضمحلال وانهيار الكيان الصهيوني بغض النظر عمن يتولى السلطة بتل ابيب , فهذا الكيان يشهد تفاقم شروخ العنصرية في مجتمعه وتفاقم الفقر والازمات الاقتصادية وربما الادهى والاخطر من كل ذلك بالنسبة له هو انهيار المعنويات الداخلية والامل بالمستقبل في ظل هذه الظروف خاصة مع تعاظم قدرات جبهة المقاومة وتفجر الاوضاع الامنية في فلسطين المحتلة نفسها الامر الذي بات يطرح الف علامة استفهام حول مستقبل هذا الكيان .

ایران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( تل أبيب وطريق الإنتخابات المبكرة المسدود ).. الكنيست الصهيوني حل نفسه بعد استقالة نفتالي بينيت من منصبه وحلول يائير لابيد مكانه بمنصب رئاسة الوزراء للاعداد لانتخابات مبكرة بنوفمبر . ( إن الكيان الصهيوني يسير بطريق مسدود بالفعل بإحتدام الصراع على السلطة رغم فشل خيار الإنتخابات المبكرة في إيجاد مخرج ) وفي هذا الخضم يستعد رئيس الوزراء الاسبق بنيامين نتنياهو الذي يتزعم المعارضة للعودة للسلطة مثقلا بملفات الفساد المالي , وكل في ظل توقعات وتكهنات داخل فلسطين المحتلة والعالم تقول ان مشكلة هذا الكيان اكبر من اي يمكن حلها بانتخابات مبكرة وغير ذلك , وان ما عجز بينيت عن القيام به لا يرتبط بمشاريع اقتصادية او خلافات حول الميزانية او حول تشريعات ما , او حتى حول سياسات خارجية او اي شيئ من هذا القبيل , بل يرتبط فشله بواقع تشرذم المجتمع الصهيوني وتزعزع الامن الداخلي بالكيان مقابل قدرات المقاومة كما يرتبط فشله بتسارع الهجرة المعاكسة وانهيار احلام الداخل الصهيوني من القدرة على البقاء, وهذا الواقع لا يستطيع احد تغييره في هذا الكيان الغاصب.

ابتكار ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( هل تهديدات بوتين النووية للردع أم للحرب ؟) كتبت صحيفة ابتكار .. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق ان لوح بقدرات روسيا النووية منذرا القوى الغربية بشأن الازمة الاوكرانية . ان حلف الناتو يستفز روسيا بشكل متزايد بتوسيع دائرة عضويته ولنشره المزيد من القوات والقواعد العسكرية باوروبا وبمحاذاة الاراضي الروسية نفسها هذا بالاضافة الى مواصلة ارسال السلاح لاوكرانيا لاستنزاف روسيا . ( إن تلويح روسيا بقدراتها النووية يذكر أمريكا والناتو بأن مواصلة تصعيد الأجواء ضد قدرة نووية قد يؤدي للإنزلاق بحرب مباشرة ) وهذا يعني ان روسيا لن تخوض اية حرب نووية الا اذا واجهت تهديدا وجوديا وهذا ما ينبغي على الغرب عدم تجاهله واخذه بعين الاعتبار . نعم موسكو تدرك بان اية حرب نووية لن يكون فيها اي منتصر , ولكن اجواء التصعيد قد تجر الى مواجهات تنتهي بكارثة للعالم وهذا ما تحذر روسيا منه في الواقع لردع الغرب ولمنع اندلاع حرب نووية .