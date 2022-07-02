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سلطات كاراكالباكستان الأوزبكية: المتظاهرون حاولوا الاستيلاء على السلطة

سلطات كاراكالباكستان الأوزبكية: المتظاهرون حاولوا الاستيلاء على السلطة
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن برلمان وحكومة ووزارة داخلية جمهورية كاراكالباكستان ذات الحكم الذاتي في غرب أوزبكستان، أن منظمي أعمال الشغب أمس الجمعة في العاصمة نوكوس، حاولوا الاستيلاء على السلطة.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت المؤسسات الثلاث في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان: "تم اعتقال مجموعة من منظمي أعمال الشغب الجماعية والأشخاص الذين قاوموا بنشاط قوات الأمن، وبدأت إجراءات تحقيق في حقهم".

وحسب البيان، فإن محرضين، بالاعتماد على المواطنين المحتشدين، قاموا بمحاولة الاستيلاء على مؤسسات الدولة و"بذلك إثارت الانقسام في المجتمع، وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في أوزبكستان".

وأعرب البيان عن "قلق" تثيره "في ظل هذه الظروف" محاولات "بعض القوى الخارجية غير الصحية" للتأثير في تطور الأوضاع في كاراكالباكستان، بما في ذلك "من خلال ضخ المعلومات المضللة وتشويه حقيقة الأحداث الجارية".

وكانت الداخلية الأوزبكية قالت أمس إن نوكوس شهدت مظاهرة غير قانونية، على خلفية التعديلات الدستورية المقترحة، لكنه قوات الأمن فرقت المتظاهرين و"استعادت النظام العام".

والشهر الماضي اقترح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، إجراء استفتاء على مستوى البلاد حول إدخال تغييرات على الدستور.

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