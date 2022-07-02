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السويد.. كلمات أردوغان عن الأكراد كانت مفاجأة غير سارة لحلف الناتو

السويد.. كلمات أردوغان عن الأكراد كانت مفاجأة غير سارة لحلف الناتو
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي السويدي هنريك سيلفر إن كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ضمانات من ستوكهولم لتسليم 73 عضوا من حزب العمال الكردستاني كانت "مفاجأة" غير سارة للسويد وفنلندا والناتو.

وقال الصحفي لموقع SVT : "كان تصريح الرئيس أردوغان حقا مفاجأة غير سارة للسويد وفنلندا و 29 دولة عضوا في الناتو".

وأشار سيلفر إلى أن الزعيم التركي "فاجأ الصحافة بكاملها" بتصريحه في ختام قمة الحلف.

وأضاف: "وهكذا، فإنه يوضح أن عصا قائد الأوركيسترا لا تزال في يديه ويقرر متى تنضم السويد وفنلندا إلى الناتو".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن تركيا تلقت ضمانات من السويد بتسليم 73 من أعضاء حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبرته أنقرة إرهابيا.

وحذر الرئيس التركي من أنه في حالة عدم وفاء السويد وفنلندا بالتزاماتهما، فإن البرلمان التركي لن يوافق على طلب هذه الدول للانضمام إلى الناتو.

في 28 حزيران، أفادت أنقرة بأن السويد وفنلندا اتفقتا على التعاون الكامل مع تركيا في محاربة حزب العمال الكردستاني وتنظيم الداعية الإسلامي فتح الله غولن.

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