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تشاهدون في هذه الليلة من برنامج بانوراما..

اهداف زيارة عبد اللهيان لدمشق.. وهل ينقذ اللقاء العربي لبنان من أزماته؟

اهداف زيارة عبد اللهيان لدمشق.. وهل ينقذ اللقاء العربي لبنان من أزماته؟
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. قيام وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد للهيان بزيارة الى دمشق اجرى خلاله مباحثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير خارجيته فيصل المقداد ومسؤولين اخرين في الحكومة السورية.

خاص بالعالم

وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. واكد الاسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني؛ أنه يجب تسوية الخلافات بين دول المنطقة عبر الحل السياسي والحوار المشترك، وشدد على ان دمشق ترحب بالمبادرات التي تبعد سورية عن الحرب.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... لقاء تشاوري يسبق القمة العربية في الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، اجتمع وزراء الخارجية العرب في لقاء تشاوري بيروت لمناقشة بنود القمة العربية المرتقبة في الجزائر وخاصة التحديات التي تواجه المنطقة وما يجري في فلسطين المحتلة في وقت لم يحسم اللقاء عودة سوريا الى مقعدها الشاغر في الجامعة العربية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون في هذه الليلة من برنامج بانوراما.. اهداف زيارة عبد اللهيان لدمشق.. وهل ينقذ اللقاء العربي لبنان من أزماته؟

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