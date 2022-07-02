اهداف زيارة عبد اللهيان لدمشق.. وهل ينقذ اللقاء العربي لبنان من أزماته؟

خاص بالعالم

وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. واكد الاسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني؛ أنه يجب تسوية الخلافات بين دول المنطقة عبر الحل السياسي والحوار المشترك، وشدد على ان دمشق ترحب بالمبادرات التي تبعد سورية عن الحرب.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... لقاء تشاوري يسبق القمة العربية في الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، اجتمع وزراء الخارجية العرب في لقاء تشاوري بيروت لمناقشة بنود القمة العربية المرتقبة في الجزائر وخاصة التحديات التي تواجه المنطقة وما يجري في فلسطين المحتلة في وقت لم يحسم اللقاء عودة سوريا الى مقعدها الشاغر في الجامعة العربية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.